Болденон ундесиленат (Boldenone Undecylenate)

Описание

Болденон ундесиленат (Boldenone Undeclynate) — cтероид анаболического и андрогенного воздействия. Также известен под торговыми марками Эквипойз (Equipoise), Болдебал, Болдабол, Ганабол, Болдестен. Изначально препарат создавался как Метандростенолон длительного пролонгированного действия, но в результате исследований был получен ААС с совершенно другими характеристиками (несмотря на структурную схожесть). Стероид представляет собой лишенную 17-альфа-метиловой группы молекулу Дианабола. Химически Болденон – это молекула тестостерона, имеющая двойную связь между первым и вторым атомами углерода. Ундесиленат по своим анаболическим свойствам ничем не уступает тестостерону, в то время как его андрогенная активность вдвое слабее. Но результаты практического применения стероида свидетельствуют о том, что все же анаболизм Эквипойза уступает показателю тестостерона.

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Нередко Болденон сравнивают с нандролоном. Надо сказать, что подобные параллели не совсем уместны, ведь эти стероиды имеют разный механизм воздействия на организм. Если нандролон – это 19-нор вещество, то Boldenone больше похож на тестостерон. Сегодня, помимо удесилената, выпускаются также болденон ацетат и пропионат. Все формы стероида имеют одно и то же действие, разница заключается лишь в периоде высвобождения активного вещества в кровь.

Стероидный профиль

Анаболическое воздействие – 100% от тестостерона.

Андрогенное воздействие – 50% от тестостерона.

Уровень эстрогенной активности – низкий/умеренный.

Уровень прогестагенной активности – очень низкий/умеренный.

Воздействие на печень – отсутствует.

Эффекты от приема Boldenone

Набор мышечной массы. Наблюдается медленный, но качественный прирост объема мышц. Характер эффекта обуславливается длиной эфира: в случае использования ацетата или пропионата болденона гипертрофия будет происходить значительно быстрее.

Увеличение силовых показателей. Эффект, который практически всегда сопровождается увеличением веса атлета.

Повышение аппетита.

Увеличение эритроцитарной массы крови. Препарат стимулирует образование красных кровяных телец. Таким образом, мышцы получают больше кислорода, могут работать производительнее без образования молочной кислоты. Увеличивается выносливость спортсмена. Болденон часто применяется легкоатлетами, лыжниками и другими спортсменами, ориентированными на выносливость.

Курс болденона соло

Курс Boldenone стоит начинать только после тщательного медицинского обследования и консультации с врачом. Подбор оптимальной дозировки осуществляется на основе предыдущего опыта применения анаболических и андрогенных стероидов, индивидуальных физиологических особенностей и, собственно, цели использования данного ААС. Средний курс болденона соло длится от 8 до 10 недель, по 400-800 мг препарата один раз в неделю для мужчин, 50-100 мг для женщин. Начинать прием можно с меньшей дозировки, чтобы прочувствовать действие препарата и принять соответствующие меры при возникновении побочных реакций.

Комбинированные курсы

Что касается тогокак принимать Болденон в сочетании с другими ААС, то для сушки лучшими соединениями считаются Анавар и Винстрол, на массонаборных курсах – Тренболон и тестостерон. Последнее сочетание значительно снижает уровень эндогенного тестостерона, а потому длительность приема необходимо сократить до 6 недель, плюс к этому включить в курс антиэстрогены. Через две недели после курса болденона проводится ПКТ, и для восстановления секреции тестостерона в течение месяца принимаются бустеры. Усилить действие стероидов помогает специализированное спортивное питание.

Рассмотрим несколько популярных комбинированных курсов c Boldenone: